Стало известно, почему Левандовски хочет перейти в «Барселону»

Стало известно, почему нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски хочет перейти в испанскую «Барселону».

По информации Sport.es, футболист уверен, что будучи игроком своей нынешней команды он никогда не сможет выиграть «Золотой мяч».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что каталонцы предложили форварду контракт по системе «2+1» и готовы выложить за него мюнхенцам 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски провел 43 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 48 мячей и сделал шесть результативных передач.