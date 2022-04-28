Экс-футболиста «Рубина» подозревают в изнасиловании

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Рубен Рочина подозревается в изнасиловании.

По информации El Pais, в ночь с 1 на 2 мая 2021 года Рочина вместе с одним из своих приятелей изнасиловали 31-летнюю женщину, воспользовавшись ее бессознательным состоянием после злоупотребления алкоголем. Инцидент произошел во время частной вечеринки, а сам Рочина в то время выступал за «Леванте».

Сейчас футболист выступает за «Гранаду».

В текущем сезоне Рочина провел 14 матчей, в которых забил один мяч.

В составе казанского «Рубина» испанец выступал с 2016 по 2018 год.