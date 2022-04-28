Линекер отреагировал на новый контракт Клоппа с «Ливерпулем»

Экс-футболист сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер шутливо высказался о новом контракте тренера Юргена Клоппа с «Ливерпулем».
Сегодня, 28 апреля, немецкий специалист пролонгировал соглашение до 2026 года. Финансовые детали его договора не уточняются.
«Не понимаю, что они в нем нашли», - приводит Sport24.ru сообщение Линекера в социальных сетях.
Напомним, 54-летний наставник возглавил «красных» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом АПЛ, а также победителем Лиги чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА и Кубок английской лиги.
источник: Sport24.ru