Рангник останется в «Манчестер Юнайтед», несмотря на работу в сборной Австрии

Немецкий специалист Ральф Рангник будет совмещать работу в «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии, сообщает The Telegraph.

Напомним, что Рангник согласился стать временным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, чтобы потом получить должность в клубе, по данным источника, он займет пост консультанта.

Сегодня СМИ написали о том, что Австрийский футбольный союз 29 апреля объявит Рангника главным тренером национальной команды.

Подробности работы немецкого специалиста в сборной Австрии, также как и условия совмещения не называются. Известно только, что для него потребуется разрешение руководства «Манчестер Юнайтед».