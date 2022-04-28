Давид Де Хеа - о ситуации в «Манчестер Юнайтед»: Я чувствую стыд

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признался, что испытывает сильный дискомфорт от низких результатов команды.

«Да, тяжело. Для меня происходящее очень тяжело. Я здесь уже много лет, и для меня это слишком болезненно.

Я чувствую стыд. Порой чувствую, сложно сказать, ужасно чувствую себя на поле. Вот поэтому нам надо сменить настрой и больше работать, пытаться побеждать в матчах, чтобы быть на лидирующих ролях», - приводит слова испанского вратаря Sky Sports.

Напомним, после 34 туров «красные дьяволы» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки, которая дает право на попадание в Лигу чемпионов на шесть очков.