Гол Роналду принес «Манчестер Юнайтед» домашнюю ничью с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 37-го тура английской премьер-лиги сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1.
На гол защитника гостей Маркоса Алонсон (60-я минута) «МЮ» ответил мячом своей главной звезды Криштиану Роналду (62).
Команды остались на своих позициях в турнирной таблице: «синие» - третьи (66 очков), а «красные дьяволы» - шестые (55).
«Челси» 1 мая сыграет в гостях в «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» на следующий день примет «Брентфорд»
АПЛ
37-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – «Челси» (Лондон) – 1:1 (0:0)
Голы: Роналду, 62 – Алонсо,60
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич (Джонс, 79), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Мата, 79), Эланга (Гарначо, 90).
«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 82), Маунт, Хавертц (Лукаку, 70), Вернер (Пулишич, 71).
Предупреждение: Рюдигер, 87.