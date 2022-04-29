Юсупов назвал Дзюбу самым стабильным футболистом последних лет

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался в защиту своего бывшего партнера по «Зениту» нападающего Артема Дзюбы.

«На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов. Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым — самый стабильный российский футболист последних лет. Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает», - приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».

В составе «Зенита» форвард выиграл три чемпионата России, а также два Кубка и четыре Суперкубка страны.

В текущем сезоне Дзюба провел 33 матча за свою команду, в которых забил 13 мячей и отдал десять голевых передач.