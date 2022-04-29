Невилл назвал Роналду абсолютным феноменом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл, выступающий на телевидении в качестве эксперта, высказался об игре лидера «красных дьяволов» Криштиану Роналду в матче с «Челси».

«Он не останавливается – его настойчивость, его решимость забивать голы просто невероятны. Его нельзя перехвалить, гол сегодня был замечательным, он не теряет веру в себя, когда остальной команде действительно не хватает уверенности, он все еще там. Он феномен, абсолютный феномен. Лучик света в плохом сезоне для «Юнайтед», - приводит слова Невилла Sky Sports.

В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей за «МЮ», в которых забил 23 мяча и отдал три голевые передачи.