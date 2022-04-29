Каррера выразил готовность вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем желании вновь возглавить московский клуб в ближайшее время.

Отметим, что 58-летний специалист пребывает в статусе свободного агента с апреля прошлого года после того, как он покинул расположение «Бари».

– Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием! – приводит слова Карреры «РБ-Спорт».

Напомним, что Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 годы. При нем красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны.

Добавим, что в данный момент главным тренером «Спартака» является соотечественник Карреры, а именно Паоло Ваноли. В нынешнем сезоне столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 турах.