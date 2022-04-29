В «Уфе» заявили, что пока не приняли решение по поводу будущего Урунова в клубе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, останется ли атакующий полузащитник Остон Урунов в клубе по окончании текущего сезона.

Отметим, что 21-летний хавбек выступает за уфимцев на правах аренды из «Спартака». 30 июня 2022 года футболист должен вернуться в расположение красно-белых.

– Пока решения по Остону нет. Примем его ближе к концу сезона. Все остальное – просто разговоры, – приводит слова Газизова «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне Урунов принял участие в 12 матчах «Уфы» в РПЛ, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

1 мая клуб из Башкортостана сыграет в гостях против «Химок».