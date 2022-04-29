Ассоциация футбольных журналистов признала Салаха игроком года в Англии

Ассоциация футбольных журналистов на своем официальном сайте сообщила о том, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии.

Отмечается, что за египетского футболиста проголосовали 48 процентов представителей организации. На второй и третьей строчках расположились полузащитники Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Деклан Райс («Вест Хэм») соответственно.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах отыграл 31 матч в составе «Ливерпуля», отличившись 22 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.