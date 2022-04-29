Рангник официально возглавил сборную Австрии

Пресс-служба Австрийского футбольного союза сообщила о том, что новым главным тренером национальной команды стал Ральф Рангник.

Согласно данным источника, 63-летний специалист заключил со сборной двухлетний контракт. При этом отмечается, что трудовое сотрудничество немца будет автоматически продлено еще на два года в случае выхода в финальную часть Евро-2024.

Напомним, что Рангник согласился стать временным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона, чтобы затем получить должность в клубе.

Добавим, что сборная Австрии не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре, проиграв в стыковых матчах национальной команде Уэльса.