Кечинов выступил против возвращения Карреры в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу возможного возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

Ранее 58-летний специалист сообщил о своем желании вновь возглавить столичный клуб в течение следующих пяти лет.

– Мы видим, какая сейчас обстановка в мире, какое отношение к нам. Я уверен, что пора делать акцент на своих тренерах, игроках. Доверять им в первую очередь, а не легионерам, – цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 годы. При нем красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны.

Добавим, что в данный момент главным тренером «Спартака» является соотечественник Карреры, а именно Паоло Ваноли. В нынешнем сезоне московская команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 турах.