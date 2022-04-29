Комбаров надеется на честное и объективное судейство в матче «Спартак» – «Крылья Советов»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Крыльями Советов».

Отметим, что очная встреча команд состоится 1 мая в Москве. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Турбин.

– У «Крыльев» молодая команда, которая показывает сейчас очень хороший и быстрый футбол. «Спартаку» на данный момент очень нужны три очка, буквально как воздух. Поэтому будет интересная игра. Я надеюсь, что судейство будет объективным и честным, – цитирует Комбарова «Чемпионат».

Добавим, что «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Что касается «Спартака», то подопечные Паоло Ваноли идут десятыми (31 очко).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой красно-белых в Самаре – 1:0.