Силкин заявил, что победа «Динамо» над «Уралом» не повлияет на исход чемпионской гонки РПЛ

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между столичным клубом и «Уралом».

Отметим, что завтра, 30 апреля, бело-голубые на своем поле сыграют с екатеринбургской командой. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян (Сочи).

– «Динамо» выиграет, потому что «Урал» в последних матчах играет не очень хорошо. Давит ли на «Динамо» отрыв от «Зенита»? Нет, потому что шесть очков за четыре тура не отыгрываются. С чемпионом все ясно, «Зенит» укомплектован лучше всех команд, – цитирует Силкина «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. В свою очередь «Урал» идет 14-м (24 очка).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой бело-голубых со счетом 1:0.