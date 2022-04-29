Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе официально завершил свою карьеру

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры футболиста.

По словам 29-летнего хавбека, данное решение было принято в связи с постоянными травмами и рецидивами.

– Я много боролся за свою карьеру, я пережил много боли, я много раз лежал на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы встать на ноги и снова играть для себя и ради удовольствия болельщиков. Это самый сложный выбор в моей жизни, но я думаю, что пора, – написал Ананидзе в соцсетях.

Напомним, что Ананидзе является воспитанником академии «Спартака». За основную команду красно-белых игрок провел 146 матчей, в которых отметился 16 голами и 17 голевыми передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Последней командой в карьере Джано стало батумского «Динамо». В нынешнем сезоне он сыграл пять встреч в чемпионате Грузии и отдал одну результативную передачу.