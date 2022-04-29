Крицюк сообщил о том, что его контракт с «Зенитом» будет автоматически продлен на один сезон

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.

Отметим, что действующее соглашение 31-летнего россиянина с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

– Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность. Даже независимо от травмы. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус, – цитирует Крицюка «Спорт день за днем».

Напомним, что Крицюк выступает за «Зенит» с сентября прошлого года. В общей сложности он провел за петербуржцев 11 матчей во всех турнирах, пропустил 15 голов и один раз отстоял «на ноль». В ноябре 2021 года вратарь получил травму колена и с тех пор не появлялся на поле.