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Крицюк сообщил о том, что его контракт с «Зенитом» будет автоматически продлен на один сезон

Российский футболист выступает за петербуржцев с осени прошлого года.
29 апреля 2022 16:14
автор: Владислав Корегин

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.

Отметим, что действующее соглашение 31-летнего россиянина с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

– Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность. Даже независимо от травмы. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус, – цитирует Крицюка «Спорт день за днем».

Напомним, что Крицюк выступает за «Зенит» с сентября прошлого года. В общей сложности он провел за петербуржцев 11 матчей во всех турнирах, пропустил 15 голов и один раз отстоял «на ноль». В ноябре 2021 года вратарь получил травму колена и с тех пор не появлялся на поле.

источник: «Спорт день за днем»
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