Кавазашвили – о желании Карреры вернуться в «Спартак»: Какие-то сплетни хитрого итальянца

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал заявление итальянца Массимо Карреры о желании вернуться в московский «Спартак».

«Какие-то сплетни хитрого итальянца, а я профессионал, который в подобные вещи не верит. Это может навредить «Спартаку», – сказал ветеран красно-белых, чьи слова приводит Sport24.ru.

Напомним, Каррера работал главным тренером москвичей с 2016 по 2018 год. За два сезона он помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

В данный момент «Спартак» тренирует итальянец Паоло Ваноли. При нем клуб пробился в полуфинал Кубка России и занимает 10-е место в РПЛ.