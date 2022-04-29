Оздоев объяснил, за счет чего «Зенит» выиграл три чемпионских титула кряду

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о чемпионской гонке в РПЛ. В частности, он заявил, что его команда не утратила мотивацию и хочет выиграть четвертый титул кряду. По его словам, именно этот фактор помогает команде доминировать в чемпионате страны.

«Когда говорят, что после серии чемпионств мотивация пропадает, это просто чье-то мнение. Скажите это «Баварии», «Ювентусу».

Я, например, не люблю проигрывать даже на тренировках. Каждый наш игрок выходит на поле с желанием выиграть. Наверное, поэтому мы и становимся чемпионами каждый год», – сказал Оздоев клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 58 очков. Команда опережает ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» на шесть очков.