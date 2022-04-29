«Шериф» в седьмой раз кряду стал чемпионом Молдавии

Футболисты «Шерифа» одержали гостевую победу над «Динамо-Авто» (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Молдавии.
Отметим, что в составе команды из Тирасполя голы забили Седрик Бадоло (61-я минута), Бруно (72) и Адама Траоре (90+1).
Таким образом, «Шериф» стал чемпионом Молдавии за два тура до окончания текущего сезона. В данный момент клуб имеет в своем активе 66 очков. Располагающийся на второй строчке «Петрокуб» (55 очков) уже не сможет опередить «Шериф» по итогам национального первенства, даже с учетом трех побед в своих заключительных трех матчах.
Добавим, что «Шериф» завоевал свой 20-й чемпионский титул в истории клуба.
источник: «Советский спорт»