Агент Левандовски сообщил представителям «Баварии» о желании своего клиента перейти в «Барселону»

Сегодня, 29 апреля, стало известно о том, что представители «Баварии» провели встречу с агентом Пини Захави, клиентом которого является форвард мюнхенцев Роберт Левандовски.

Как утверждает El Mundo Deportivo, агент 33-летнего футболиста сообщил, что его подопечный намерен пополнить состав «Барселоны» по окончании текущего сезона. В ответ немецкая сторона выступила с предложением продлить трудовое сотрудничество с польским нападающим.

Напомним, что Левандовски пополнил состав «Баварии» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 372 матча, забил 342 гола и отдал 71 результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.