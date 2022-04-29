Канчельскис назвал клоунадой и цирком возможное расширение РПЛ до 18 клубов

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу появившейся новости о том, что РПЛ может быть расширена до 18 команд.

Ранее стало известно, данная ситуация может произойти в случае, если российские клубы не будут допущены к участию в еврокубках в следующем сезоне.

– Это клоунада и цирк. Большое спасибо руководителям нашего футбола за это. Позор российского футбола. Это просто ужасное решение. Полное безобразие, конечно – во всем мире есть спортивный принцип, а у нас нет, зато такие великолепные руководители в нашем футболе. Как им не стыдно так делать?! – цитирует Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, что исходя из слухов команды, которые займут 13-е и 14-е места останутся в чемпионате России, а 15-й и 16-й клубы сыграют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Первые две команды второго по силе дивизиона пополнят РПЛ.