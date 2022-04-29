Булыкин рассказал, как «Спартаку» выйти из кризиса

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«В «Спартаке» сейчас проблемы везде. И в тренере, и в игроках, и в руководстве, поэтому пока эта вертикаль не наладится, думаю, у «Спартака» хороших результатов не будет», – сказал Булыкин, чьи слова приводит Газета.Ru.

Также экс-футболист рассказал, как красно-белым преодолеть кризис.

«Начинать, естественно, надо с руководства, чтобы там не было разнотолков. Тренера поставить, которому будут доверять и не выгонят через ближайшие полгода. Учитывая, что «Спартак» сейчас может приложить усилия и выиграть трофей, Ваноли может и остаться», – заключил Булыкин.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают 10-е место, набрав 31 очко. Также команда ведет борьбу за Кубок России. В полуфинале «Спартак» сыграет против «Енисея».