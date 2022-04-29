Златан Ибрагимович: Я лучший футболист, когда-либо выступавший в МЛС

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил свой период карьеры, когда он выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-2020 годы).

«Я очень благодарен MLS, потому что они дали мне шанс почувствовать себя живым. Я был слишком хорош для этого турнира, что, собственно, и показал. Я лучший игрок, когда-либо игравший в МЛС. И это не мое эго или попытка похвалить себя. Это верно.

Я очень горжусь тем, что играл в MLS, потому что мне сказали, что стадионы пусты. Но это не так, болельщиков было много, поэтому я не могу жаловаться», - цитирует Ибрагимовича ESPN.

В составе американской команды форвард сыграл в 58 матчах, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач. В 2020 году нападающий решил вернуться в «Милан» в качестве свободного агента.

Перед стартом Евро-2020 швед объявил о возвращении национальную команду.