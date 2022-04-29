Булыкин сомневается в том, что возвращать Карреру в «Спартак» - хорошая идея

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное возвращение чемпиона России-2016 во главе «Спартака» Массимо Карреры.

«Это решать руководству, менеджменту. Когда есть разные финансовые условия, то здесь можно что-то обсуждать. Если же вспоминать, что он привел команду к чемпионству, то, конечно, можно пригласить, но обычно это ни к чему хорошему не приводит. Учитывая, что он иностранец, сделать это будет очень тяжело. Хотя мы видим, что сейчас многие клубы до сих пор не отказываются от иностранцев. Я бы уже сделал ставку на российскую молодеж», - цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 годы. При нем красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны.

Добавим, что в данный момент главным тренером «Спартака» является соотечественник Карреры, а именно Паоло Ваноли. В нынешнем сезоне столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 турах.