«Бавария» назвала трансферную цель в группу атаки в случае ухода Левандовски из клуба

Руководство мюнхенской «Баварии» активно следит за бельгийским форвардом «Челси» Ромелу Лукаку в случае ухода Роберта Левандовски в другой клуб.

Об сообщает Bayern & Germany.

По словам источника, мюнхенский клуб следит за бельгийцем с момента его перехода в «Эвертон». «Бавария» хочет подписать Лукаку, если Роберт Левандовски покинет клуб, но отмечается, что шансы на заключение сделки не очень высоки из-за стоимости игрока и его финансовых требований.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги Лукаку провел 23 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт форварда с «Челси» рассчитан до 30 июня 2026 года.