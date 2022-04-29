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Мбаппе обошел Ибрагимовича в гонке бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1

На счету француза 114 мячей за «Пари Сен-Жермен» в чемпионате.
29 апреля 2022 23:36
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 29 апреля, «ПСЖ» встречается в гостях со «Страсбуром» в рамках 35-го тура французской Лиги 1. В данный момент счет 3:2 в пользу парижан.

Нападающий гостей Килиан Мбаппе оформил дубль и забил свой 114-й мяч за команду в Лиге 1 за весь период выступлений с 2017 года. Таким образом, 23-летний форвард обошел Златана Ибрагимовича в гонке бомбардиров «ПСЖ».

Чтобы достичь этой отметки, Мбаппе понадобилось 139 игр, шведу – 122. Рекордсменом «ПСЖ» по забитым голам в Лиге 1 является уругваец Эдинсон Кавани, на его счету 138 мячей.

В текущем сезоне на счету француза 32 проведенных игр в Лиге 1, 24 гола и 16 результативных передач. Действующий контракт нападающего истекает в конце этого сезона.

источник: «Советский спорт»
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