Сенников считает, что «Зенит» будет вдвойне опасен в атаке перед игрой с «Локомотивом»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников отобрать очки у «Зенита» в 27-м туре РПЛ.

«Думаю, что будет результативный матч, потому что «Локомотив» играет в такой футбол: много пропускает, много забивает. Учитывая, что «Зенит» играет дома, то он вдвойне будет опасен в атаке. Команде Семака нужно побеждать, но проблемы в обороне могут повлиять на исход матча. Думаю, что «Зенит» все равно победит со счетом 3:2, 2:1», - цитирует Сенникова Eurostavka.

Очный матч состоится 30 апреля и пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Перед игрой сине-бело-голубые располагаются на первом месте с 58 очками, на счету «Локомотива» пятая строчка и 41 балл.