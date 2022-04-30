Романцев объяснил, за счет чего «Ростов» Карпина смог обыграть «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, за счет чего «Ростов» под руководством Валерия Карпина смог обыграть красно-белых в матче 26-го тура РПЛ.

«Мне интересно было понять, за счет чего Карпину удалось вернуть к жизни начавший закисать после его ухода в сборную «Ростов». И к концу встречи понял — за счет твердого Валеркиного характера, который всегда отличал его еще игроком. Это главное, что позволило ростовчанам одержать четвертую победу подряд. Что касается «Спартака», то именно такой собранности и запредельной самоотдачи ему в той встрече не хватало», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова».

За четыре тура до конца первенства «Спартак» с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.

«Ростов» с 34 очками расположился на восьмой строчке.