Романцев предположил, почему судьи могут предвзято относиться к «Спартаку»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, с чем может быть связано большое количество судейских ошибок в матчах красно-белых в пользу их соперников.

«Думаю, что открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать. А вот сказывается ли это на отношении судейского корпуса к команде, утверждать не рискну», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» завершилась со счетом 3:2 в пользу дончан. По ходу матча главный арбитр Виталий Мешков отменил гол полузащитника красно-белых Михаила Игнатова, а также назначил два пенальти в ворота москвичей.

За четыре тура до конца первенства «Спартак» с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.

«Ростов» с 34 очками расположился на восьмой строчке.