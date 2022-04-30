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Бека-Бека рассказал, какое впечатление произвели на него Москва и русские девушки

Футболист пока не открыл счет своим забитым мячам за «Локомотив»
30 апреля 2022 10:10
автор: Александр Шульгин

Французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал о своих впечатлениях о российской столице и русских женщинах.

«Москва меня приятно удивила - огромный, очень красивый и чистый город с сумасшедшей инфраструктурой. Честно скажу - я здесь кайфую!

И девушки и женщины здесь прекрасные - очень красивые», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Бека-Бека провел 21 матч во всех клубных турнирах, в которых не забил ни одного мяча.

После 25 матчей «Локомотив» с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом у железнодорожников есть одна игра в запасе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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