В УЕФА планируют обсудить вопрос с отстранением российских клубов от еврокубков на следующей неделе

В ближайшее время может быть принято решение по поводу участия российских клубов и сборных в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник в УЕФА, из-за составления календаря на сезон-2022/23 организация планирует рассмотреть дальнейший статус команд из России уже на следующей неделе.

– На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранение до последующего уведомления, которое было принято ранее, – сказал источник.

Также отмечается, что в обоих случаях клубы пропустят еврокубковые турниры в следующем сезоне, а сборные будут исключены из соревнований под эгидой УЕФА.

Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские команды и сборные от своих турниров. По этой причине «Спартак» не смог участвовать в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России пропустила стыковой турнир в рамках отбора в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.