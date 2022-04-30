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«Барселона» заинтересована в подписании Лукаку летом 2022 года

Бельгийский футболист вернулся в «Челси» в августе прошлого года.
30 апреля 2022 10:26
автор: Владислав Корегин

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Как сообщает Marca, каталонский клуб готов заключить контракт с 28-летним бельгийцем по окончании текущего сезона, поскольку им не удается договориться по трансферам нападающих Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) и Роберта Левандовски («Бавария»).

Напомним, что Лукаку пополнил состав «Челси» летом прошлого года. Сумма его трансфера из «Интера» составила 113 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 40 матчах клуба, забил 12 голов и сделал два результативных паса. Его контракт с «аристократами» рассчитан до лета 2026-го.

источник: Marca
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