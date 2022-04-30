«Арсенал» договорился о покупке форварда «Манчестер Сити» Жезуса за 60 миллионов евро

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус близок к тому, чтобы пополнить состав «Арсенала» по окончании сезона-2021/22.
Согласно информации Todofichajes, руководство лондонского клуба согласовало сделку по переходу 25-летнего бразильца. Отмечается, что «канониры» заплатят «горожанам» 60 миллионов евро. О сроке контракта футболиста пока неизвестно.
Напомним, что Жезус перешел в «Манчестер Сити» в январе 2017 года из «Палмейраса». В общей сложности он провел за клуб 231 матч, забил 94 гола и отдал 46 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023-го.
источник: Todofichajes