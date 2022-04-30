«Арсенал» договорился о покупке форварда «Манчестер Сити» Жезуса за 60 миллионов евро

Это будет величайшее сражение в истории женского бокса! Расклад и ставки на бой Кэти Тейлор против Аманды Серрано

Утром 1 мая по московскому времени в Нью-Йорке звездные Кэти Тейлор и Аманда Серрано подерутся за лидерство в рейтинге pound-for-pound мирового женского бокса.