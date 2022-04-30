Билялетдинов считает, что «Рубин» рискует оказаться в зоне стыковых матчей по итогам игры с «Сочи»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался по поводу матча 27-го тура чемпионата России между казанским клубом и «Сочи».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 30 апреля, в столице Татарстана. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры назначен Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

– Шансы на победу у команд одинаковые. «Сочи» бьется за третье место, до «Динамо» им будет тяжело добраться. «Рубин» рискует упасть в зону стыков, потому что «Химки» на пятки наступают. Будет бескомпромиссная игра. Я ожидаю интересного матча, – цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» идет 11-м (29 очков). От зоны стыковых матчей подопечных Леонида Слуцкого отделяет одно очко.

Игра первого круга между командами завершилась победой казанцев со счетом 2:1.