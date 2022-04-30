Президент «Урала» Иванов - о расширении РПЛ: «Дай Бог! Я бы даже до 20 команд расширил»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд в следующем сезоне.

«Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал. Если такое решение действительно будет принято, я только «за», потому что у нас большая страна. Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», - приводит слова руководителя уральцев Sport24.ru.

Напомним, в настоящее время РФС и РПЛ обсуждают различные варианты формата следующего чемпионата России. Самым вероятным считается расширение лиги до 18 команд с ограниченным мораторием на вылет (15-я и 16-я команды играют переходные матчи с победителем ФНЛ и командой, занявшей второе место).