Владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести итальянский «Палермо»

Холдинговая компания City Football Group, владеющая английским «Манчестер Сити» и еще рядом клубов по всему миру, планирует купить итальянский «Палермо».

По информации La Gazzetta delo Sport, речь идет о приобретении 80 процентов акций клуба. Сумма сделки может составить шесть миллионов евро, а нынешний президент команды Дарио Мирри сохранит долю в клубе и получит представительскую должность.

Напомним, «Палермо» выступает в серии С1 и примет участие в стыковых поединках за право выхода в серию В.

Ранее многие СМИ сообщали об интересе City Football Group к московскому «Спартаку».