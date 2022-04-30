Лоза заявил, что «Спартак» обязан побеждать «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ

Российский артист Юрий Лоза высказался по поводу матча 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Отметим, что очная встреча команд состоится 1 мая в Москве. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Турбин.

– «Спартак» должен обыгрывать «Крылья Советов» по статусу, по логике, да по всему! Они играют дома, где должны одержать победу. Сколько вложено в красно-белых! Сложите общую стоимость игроков. Она получится в 50 раз больше, чем у «Крыльев Советов», – цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Что касается «Спартака», то подопечные Паоло Ваноли идут десятыми (31 очко).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой красно-белых в Самаре – 1:0.