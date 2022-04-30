Экс-игрок «Манчестер Сити» Компани может возглавить «Бернли»

Бывший центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Англии.

Согласно данным Daily Telegraph, 36-летний специалист входит в шорт-лист потенциальных наставников «Бернли» после ухода Шона Дайча, покинувшего команду 15 апреля. Отмечается, что помимо бельгийца, на данную должность претендуют Уэйн Руни, Крис Уайлдер и Карлуш Карвальял.

Напомним, что в сезоне-2019/20 Компани занимал пост играющего тренера «Андерлехта». Летом 2020 года он завершил свою профессиональную карьеру и возглавил клуб. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

В данный момент «Бернли» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 33 турах. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.