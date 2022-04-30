«СКА-Хабаровск» дома одержал волевую победу над «Факелом»

Футболисты «СКА-Хабаровска» на своем поле обыграли «Факел» (2:1) в матче 35-го тура ФНЛ.

Отметим, что гости открыли счет на 37-й минуте усилиями Хызыра Аппаева, отличившегося забитым мячом. Во втором тайме хозяева смогли дважды огорчить голкипера соперников Алексея Городового. Авторами голов стали Камран Алиев (71) и Давид Караев (90+1).

Таким образом, «Факел» остался на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 62 очка. СКА поднялся на пятую строчку (59 очков).

7 мая воронежский клуб сыграет дома проти «Волгаря», а хабаровчане в тот же день на своем поле примут «Томь».

ФНЛ

35-й тур

«СКА-Хабаровск» – «Факел» (Воронеж) – 2:1 (0:1)

Голы: Алиев, 71. Караев, 90+1 – Аппаев, 37.