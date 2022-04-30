Чеферин заявил, что санкции УЕФА не направлены против спортсменов из России

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением по поводу санкции в отношении России в футбольной сфере.

Ранее стало известно, что на следующей неделе организация планирует обсудить вопрос участия российских клубов и сборных в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

– Следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать, – приводит слова Чеферина словенское издание Vecer.

Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские команды и сборные от своих турниров. По этой причине «Спартак» не смог участвовать в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России пропустила стыковой турнир в рамках отбора в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.