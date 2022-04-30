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Анзор Кавазашвили: Дзюба способен стать отличным тренером. Могу представить его во главе «Зенита»

Бывший футболист высказался о нападающем.
30 апреля 2022 12:52

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет здорово реализовать себя в качестве тренера после того, как закончит играть.

«После завершения карьеры Дзюба может стать отличным тренером. Он лидер по своей натуре, харизматичный парень. Я могу представить его во главе «Зенита» или «Ростова». Футбольный опыт у него огромный, язык подвешен. В случае чего, он и напихать игрокам может по самое не балуйся. Но все будет зависеть от желания Артема: это ведь надо учиться, получать лицензию», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

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