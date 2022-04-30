Радимов считает «Зенит» фаворитом матча 27-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы петербургского клуба на победу в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром-Арена». Начало – 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– «Зенит» – фаворит предстоящего матча. У него отрыв шесть очков за четыре тура – это раз. Второй момент – команда Семака очень хорошо играет дома. «Зенит» более опытная команда. Футболисты давно вместе, тренер их прекрасно знает. Внутри нет такой чехарды, как у «Локомотива», – цитирует Радимова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на шесть очков.

Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на пятой строчке (41 очко). При этом у команды имеется одна игра в запасе.