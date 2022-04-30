«Динамо» – «Урал». Захарян и Смолов выйдут в стартовом составе московской команды

«Динамо» и «Урал» опубликовали свои стартовые составы на матча 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 30 апреля, в Москве. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Павел Кукуян (Сочи).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Августиняк, Егорычев, Мишкич, Железнов, Бикфалви.

Добавим, что в данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. В свою очередь «Урал» идет 14-м (24 очка).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой бело-голубых со счетом 1:0.