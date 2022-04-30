Евгений Ловчев: Нас будут отстранять, когда им будет необходимо

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев уверен, что МОК и международные спортивные федерации продолжат дальнейшую практику безосновательного отстранения российских спортсменов.
«Когда им надо будут, нас будут отстранять. Вот история с Сережей Карякиным: за то, что он высказался где-то в газете, что поддерживает действия Путина, его дисквалифицируют. Вы обалдели что ли? Для них уже паспорт русского - это плохо», - приводит слова Ловчева «Спорт день за днем».
Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала гроссмейстера Сергея Карякина на полгода за публичную поддержку президента РФ Владимира Путина.