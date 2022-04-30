«Рубин» – «Сочи». Стартовые составы

Сегодня, 30 апреля, состоится матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Сочи». Команды опубликовали свои стартовые составы на предстоящую встречу, которая пройдет в Казани в 14:00 мск.
Добавим, что главным арбитром игры был назначен Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Самошников, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.
Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» идет 11-м (29 очков). От зоны стыковых матчей подопечных Леонида Слуцкого отделяет одно очко.
Игра первого круга между командами завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1.