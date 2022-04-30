Хуан Мата: Надеюсь, что с приходом тег Хага результаты «МЮ» изменятся

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером команды Эриком тен Хагом, который возглавит клуб по окончании сезона.

«Надеюсь, мы сможем завершить этот сезон дома на позитивной ноте, потому что наши болельщики этого заслуживают», - приводит слова Маты официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, контракт с тен Хагом рассчитан до 2025 года. Сейчас Эрик возглавляет амстердамский «Аякс».

Нынешним главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник, который по окончании сезона перейдет на административную должность в структуре клуба.