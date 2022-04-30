Актер Баринов назвал чудом ситуацию, при которой «Локомотив» наберет очки в матче с «Зенитом»

Российский актер Валерий Баринов высказался о матче 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотива».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 30 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– Если «Локомотив» отберет у «Зенита» очки, то это можно воспринимать как чудо. У «Локомотива» свои задачи? Нет. Какие у «Локомотива» задачи? Думаю, что «Локомотив» не отберет. Само собой, «Зенит» – однозначный фаворит. Но все может быть, – цитирует Баринова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на шесть очков.

Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на пятой строчке (41 очко). При этом у команды имеется одна игра в запасе.