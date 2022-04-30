Жуков оценил слова президента УЕФА Чеферина в поддержку России

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина в поддержку России.

Ранее Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире. Жуков похвалил главу УЕФА за проявленную смелость.

«Считаю, что, к сожалению, одно из немногих, но здравых и абсолютно правильных высказываний. Чеферин всегда отличался принципиальностью и хорошим отношением к России. Он молодец, несмотря на колоссальное давление, которое на него оказывают, он высказывается правильно и справедливо», - заявил политик в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире.