Колосков отреагировал на слова президента УЕФА Чеферина в поддержку России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина.

Ранее Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире. Жуков похвалил главу УЕФА за проявленную смелость.

«Чеферин выступил очень смело в этой ситуации, когда официальные санкции против российских сборных команд не отменены. Это хороший знак. Он довольно уверенно все сказал», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за политической ситуации в мире. .